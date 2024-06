BIll Gates’e yapay zekâ çalımı

Haberin Devamı

Çip üreticisinin hisseleri salı günü yüzde 3.6 oranında artış göstererek Microsoft’u geride bıraktı ve 3.34 trilyon dolara kadarı yükseldi. Aynı günlerde Microsoft’un piyasa değeri 3.32 trilyon dolar ve Apple’ın piyasa değeri 3.20 trilyon dolar olarak kaydedildi.



YÜZDE 80’İNİ ÜRETİYOR



Piyasa değerini 2022’nin sonundan bu yana dokuz kattan fazla arttıran Nvidia’nın bu yükselişi üretken yapay zekânın ortaya çıkışıyla aynı zamana denk geldi. Bu gelişme, teknoloji dünyasında “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak yorumlanırken ve Nvidia’nın çiplerle desteklediği yapay zekâ teknolojisinin daha da ileriye taşınacağına dair beklentileri yükseltti. Çünkü, şirket şu anda veri merkezlerinde kullanılan yapay zekâ çipleri pazarının yaklaşık yüzde 80’ine sahip ve çipleriyle penAI, Microsoft, Alphabet gibi devleri besliyor. Birçok teknoloji devi çip almak ve tüketicilere yapay zekâ uygulamalarını en iyi şekilde sunmak için adeta sıraya giriyor.



CHATGPT’NİN DE KALBİ



Nvidia’nın çipleri ayrıca son günlerde teknoloji dünyasına damgasını vuran yapay zekâ şirketi OpenAI’nin metin, resim ve diğer medyaları oluşturabilen ChatGPT uygulamasını destekleyen teknoloji olan üretken yapay zekâ da dahil olmak üzere, yapay zekâ sistemlerine güç veren işlemcilerin üretiminde şu anda lider olarak görülüyor. Öyle ki, son çeyrekte Nvidia’nın veri merkezi işindeki geliri bir önceki yıla göre yüzde 427 artarak 22.6 milyar dolara yükseldi ve çip üreticisinin toplam satışlarının yaklaşık yüzde 86’sını oluşturdu.



CEO’SU EN ZENGİNLER LİSTESİNDE



1991 yılında kurulan Nvidia, yıllarca oyuncuların 3D oyunları çalıştırmaları için çip satan bir donanım şirketi olarak tanındı. Aynı zamanda kripto para madenciliği çipleri ve bulut oyun abonelikleri alanında da çalışmalar yaptı. Ancak son iki yılda, yapay zekânın hız kesmeyen bir şekilde yaygınlaşmasıyla hisseleri hızla arttı. Bu yükseliş, kurucu ortak ve CEO Jensen Huang’ın net servetini yaklaşık 117 milyar dolara çıkardı ve Forbes’a göre onu dünyanın en zengin 11’inci kişisi yaptı .



İŞTE GÜNCEL DÜNYA SIRALAMASI



1. NVIDIA Corporation NASDAQ 3.335



2. Microsoft Corporation NASDAQ 3.317



3. Apple Inc. NASDAQ 3.286



4. Alphabet Inc. NASDAQ 2.171



5. Amazon.com, Inc NASDAQ 1.902



6. Saudi Arabian Oil Co. TADAWUL 1.783



7. Meta Platforms, Inc. NASDAQ 1.267



(Kaynak: NASDAQ ile tradingwiev.com’un 19 Haziran 2024 tarihli verilerinden yararlanılmıştır.)