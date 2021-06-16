Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Taşınmaz İhale Servisi’nden temin edebilirler.

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