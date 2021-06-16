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HaberlerEkonomi HaberleriBilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
GeriEkonomi Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 16.06.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek

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Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek

Bilecik Belediyesine ait Bilecik (Merkez) de bulunan muhtelif işyerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yer alan yazıhane ve işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Taşınmaz İhale Servisi’nden temin edebilirler.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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