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Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
Bilecik Belediyesine ait Bilecik (Merkez) de bulunan muhtelif işyerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yer alan yazıhane ve işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Taşınmaz İhale Servisi’nden temin edebilirler.
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