Biden'den dev proje! Büyük enerji elde edecek

ABD Başkanı Joe Biden başkanlık koltuğuna oturduktan sonra projelerini bir bir gerçekleştirmeye başladı. Koronavirüse karşı aşılama çalışmalarındaki hedefini tutturan Biden şimdi de yenilenebilir enerji alanına el attı.

PASİFİK OKYANUSU'NA KURACAK

Coğrafi konumu nedeniyle şiddetli rüzgar akımlarını enerjiye çevirmek isteyen Biden, Pasifik Okyanusu üzerine offshore rüzgar enerjisi projesi yapacak. Projeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Kaliforniya kıyılarındaki 1.6 milyon konutun enerji ihtiyacı kurulacak rüzgar santrali ile karşılanacak. İlk etapta 4.6 gigawatt elektrik üretecek olan sistem 2030 yılına kadar toplamda 30 gigawatt enerjiye ulaşacak.

MALİYETİ YÜKSEK VERİMİ FAZLA

Denize inşa edilecek rüzgar santrali nedeniyle ilk kurulum maliyeti yüksek oluyor. Sonrasında ise okyanus üstü bölgelerde daha kararlı ve yüksek rüzgar hızlarının bulunması sebebiyle daha fazla enerji üretimi yapılıyor.

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