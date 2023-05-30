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Biden, borçlanma tavanı oylamasından umutlu

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#ABD#Joe Biden#Ekonomi
Biden, borçlanma tavanı oylamasından umutlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 09:09

Küresel sorun haline gelen ABD'nin borçlanma tavanı sorununa ilişkin olarak ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı ve anlaşmanın Kongre'den geçeceği konusunda iyi hissettiğini belirtti.

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ABD ekonomisinin durmasına neden olacak olan borçlanma tavanı krizi henüz çözülmedi. ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin aralarında anlaşmasına rağmen tasarının Kongre'den onay alması gerekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise anlaşmanın Kongre'den geçeceği konusunda iyi hissetiğini söyledi. 

Biden, Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçi üyelerin endişelerinin olduğunu ancak fazla paraya ihtiyaç olması halinde paranın tahsis edileceğini ifade etti.

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#ABD#Joe Biden#Ekonomi

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