Biden, borçlanma tavanı oylamasından umutlu

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ABD ekonomisinin durmasına neden olacak olan borçlanma tavanı krizi henüz çözülmedi. ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin aralarında anlaşmasına rağmen tasarının Kongre'den onay alması gerekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise anlaşmanın Kongre'den geçeceği konusunda iyi hissetiğini söyledi.

Biden, Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçi üyelerin endişelerinin olduğunu ancak fazla paraya ihtiyaç olması halinde paranın tahsis edileceğini ifade etti.