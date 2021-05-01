Son Güncelleme:
Beylikdüzü Belediye Başkanlığından semt pazarı tahsis ilanı
Beylikdüzü İlçesi, Erdemli ile Kışla Caddeleri arasında kalan, 5 yıl üst kullanım hakkı Tisad Ticaret İnşaat Sanayi Ticaret ve Danışmanlık Anonim Şirketine ait olan Belediye mülkiyetindeki Cumhuriyet Mahallesi 128 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak park ve rekreasyon alanında kurulacak olan semt pazarında, 228 üretici olmak üzere toplam 1141 adet tezgah (tahta), Cumartesi pazarı için de 148 üretici olmak üzere toplam 741 adet tezgah (tahta) tahsisi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre müracaat sahiplerinin başvuru formunda yer verdiği beyanlarının gerçeği yansıtmadığının öğrenilmesi durumunda yapılan tahsis iptal edilecek.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara