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Ekonomi
Haber Giriş: 02.05.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

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Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Beykent Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri uyarınca 1 öğretim görevlisi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Başvurular  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  ve/veya  posta  yoluyla  yapılmalıdır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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