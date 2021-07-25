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Ekonomi
Haber Giriş: 25.07.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

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Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayım tarihinden  itibaren 15  gün  içinde T.C.  Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne şahsen  veya posta  aracılığı  ile  yapılabilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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