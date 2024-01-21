Beyaz cennette sömestr hareketliliği

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Türkiye’nin ilk kayak merkezi olma özelliğini taşıyan, kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ’da, sömestr tatilinin başlamasıyla hareketlilik yaşandı. Bölgede kar kalınlığı 37 santim olarak ölçüldü.
Otel yöneticisi Süleyman Güngör, “Sömestr hareketli başladı. Rezervasyonlar da iyi. Karne tatili ile birlikte insanlar Uludağ’a gelmeye başladı” dedi.
KARTALKAYA’DA PİSTLER DOLU
BOLU’da kayak merkezi Kartalkaya, sömestr tatili nedeniyle kayak tutkunlarının akınına uğradı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı merkezde, kayakseverler pistleri doldurdu. Otel yöneticisi Yusuf Avcı, “Otellerin doluluk oranı yüzde 90 civarında. Önümüzdeki hafta yüzde 100’e ulaşmasını bekliyoruz. Yollarımız açık” diye konuştu.