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Beyaz cennette sömestr hareketliliği

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#Süleyman Güngör#Yusuf Avcı#Sömestr Tatili
Beyaz cennette sömestr hareketliliği
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 07:00

TÜRKİYE’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da, sömestr yoğunluğu başladı. Otellere gelen tatilciler ile günübirlikçiler, yoğun sise rağmen gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşadı. Uludağ’da otel fiyatları, 3 ila 45 bin lira arasında değişiyor.

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Türkiye’nin ilk kayak merkezi olma özelliğini taşıyan, kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ’da, sömestr tatilinin başlamasıyla hareketlilik yaşandı. Bölgede kar kalınlığı 37 santim olarak ölçüldü.

Otel yöneticisi Süleyman Güngör, “Sömestr hareketli başladı. Rezervasyonlar da iyi. Karne tatili ile birlikte insanlar Uludağ’a gelmeye başladı” dedi.

KARTALKAYA’DA PİSTLER DOLU

BOLU’da kayak merkezi Kartalkaya, sömestr tatili nedeniyle kayak tutkunlarının akınına uğradı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı merkezde, kayakseverler pistleri doldurdu. Otel yöneticisi Yusuf Avcı, “Otellerin doluluk oranı yüzde 90 civarında. Önümüzdeki hafta yüzde 100’e ulaşmasını bekliyoruz. Yollarımız açık” diye konuştu.

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#Süleyman Güngör#Yusuf Avcı#Sömestr Tatili

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