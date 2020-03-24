Beyannamelere erteleme, belediyelere 3 milyar TL

Albayrak, “Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum” değerlendirmesini yaptı. Daha sonra gün içinde online olarak G20 Maliye Bakanları toplantısına katılan Albayrak akşam saatlerinde şubat ayı beyannamelerinin ertelendiği açıkladı. Muhasebeciler 26 Mart’ta verilmesi gereken şubat ayı beyannemelerinin ertelenmesini istemişti. Albayrak twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır” dedi.

Albayrak, yine twitter üzerinden, “Ayrıca belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak” dedi.