Beşiktaş'tan ‘Bizim coin’imiz yok’ davası

Resmi web sitesi üzerinden bir duyuru yayınlayarak sahte kripto para girişimlerine karşı taraftarları uyaran Beşiktaş JK bu defa mahkemeye başvurdu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Beşiktaş markası değişik tarihlerde Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından tescil edildi. İddiaya göre, bjk-coin.com internet sitesi, piyasaya süreceği kripto paraların Beşiktaş JK’ya ait olduğu izlenimi yaratarak ön satışa sundu. Oysa Beşiktaş JK adına tescil edilmiş olan markaların lisans verme yetkisi sadece kulübe aitti.

TAMAMEN GERÇEKDIŞI

Kulüp avukatları dava dilekçesinde şunları söyledi: “Davalı, Beşiktaş JK’nın markalarını kullanma hakkı ve meşru bağlantısı olmamasına rağmen bjk-coin.com internet sitesinde kulübün yerine geçerek tamamen gerçekdışı ‘Beşiktaş Coinler’in dolar ile ön satışa çıkarmıştır. Satın alındığı takdirde bu coinlerin borsalarda onlarca kat değerleneceğini belirten davalı internet sitesi, para toplaması/satış yapması şeklindeki eylemleri ile Beşiktaş JK’nın marka hakkına tecavüz etmiştir. Davalı internet sitesi, Beşiktaş JK’nın uzun yıllar emek verip piyasada belli bir yer edinen özgün markasının başarısından haksız gelir elde etmektedir. Dürüstlük kurallarına aykırı davranan davalı internet sitesi, marka hakkını ihlal etmekte ve haksız rekabet oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerle Beşiktaş JK’nın marka hakkına yönelik ihlalin önlenmesi ve durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılması ile davalı internet sitesine erişimin engellenmesini talep ediyoruz.”

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