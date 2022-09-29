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Berber ve kuaförlerin tatil uygulaması ertelendi

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#Berber#Kuaför#Tatil
Berber ve kuaförlerin tatil uygulaması ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 12:28

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik kararın uygulama tarihini 1 Ocak 2023 olarak değiştirdi

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Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı kalmasına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2023 tarihine ertelendi. Ticaret Bakanlığı düzenlemesiyle birlikte yeni uygulama tarihi yürürlüğe girmiş oldu.

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımız esnaf ve tacirlerimizden gelen talepleri dikkate alarak uygulaması 01.10.2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik karar almıştı. Söz konusu işletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesi ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle Valiliklere bırakılmıştı. Gelinen aşamada, Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 01.01.2023 olarak değiştirilmiştir."

 

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#Berber#Kuaför#Tatil

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