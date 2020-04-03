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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 16:20,Son Güncelleme:/

Benzine 20 kuruş zam yapıldı

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Benzine 20 kuruş zam yapıldı
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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,99 liradan 5,19 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

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