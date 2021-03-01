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Ekonomi
Haber Giriş: 01.03.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Belediyeye ait taşınmazlar kiraya verilecektir

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Belediyeye ait taşınmazlar kiraya verilecektir
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Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamından alınan 23/02/2021 tarihli 01,02 ve 03 nolu onay belgelerine istinaden mülkiyetleri belediyeye ait değişik adreslerde bulunan menkul ve gayrımenkullerimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46, 47. ve müteakip maddeleri gereği açık artırma teklif ihalesi ile kiralama işi yapılacağından mevcut haliyle ilgili yerlerin ayrı ayrı 1 (bir) yıllık kira ihalesi işlemleri yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale "Hocaömer Mah.Gölebatmaz Cad. no:2 ADIYAMAN" adresinde bulunan Adıyaman Belediye Başkanlığı binası 3.kattaki Encümen odasında, Belediye Encümenince mevcut haliyle kira ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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