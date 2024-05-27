Belediyeler turizm master planı hazırlasın

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kültür yolu festivaline katılmak üzere geldiği Şanlıurfa’da medya temsilcileriyle buluştu. Türkiye’nin İtalya’yı geride bırakarak dünyada en çok turist ağırlayan dördüncü ülke konumuna geldiğini belirten Ersoy, turizmi 12 aya yaymaya çalıştıklarını söyledi. Ancak bakanlık bu adımın atılabilmesi için artık belediyelerin de turizm master planlarını hazırlayarak devreye girmesini istiyor.

Ersoy “Tarihin sıfır noktası” olarak adlandırılan Şanlıurfa’da Kültür Yolu Festivali açılışının hemen ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

‘ÜCRETSİZ HALK PLAJLARININ SAYISI ARTACAK’

“İlçe ve büyükşehir belediyeleri çok önemli. Herkes, şehrime şu kadar turist getirdim, diyor. Getirdin de turist getirmek için ne yaptın? Turizm master planları oluşturmaları lazım. Bunu çok vurgulamaya başladık. Turizm master planı olmayan turizm şehri olmaz. Turizm master planları da başta büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri tarafından hazırlanması lazım. Alt yapı ve üst yapı yatırımları var. Bunlar belediyelerin işi. Toplasanız 8 tane şehri geçmez turizm master planı olan. Israrla şu anda bütün belediyelere yazı yazdık. Acil bir şekilde, turizm master planınızı oluşturun. Çünkü turizm o kadar popüler hale geldi ki 81 vilayet bizden turist bekler hale geldi. Ama yerel yönetim işbirliği yapmayacaksa, üzerine düşeni yapmayacaksa, sadece bizim ittirmemizle bu işin olma şansı yok.”

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının zaten yetki alanı içinde olan yerlerde çok önemli çalışmalar başlattığını beirten Bakan Ersoy, “Biz de 5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak halk plajlarını gündeme getirmiştik. Şu ana kadar da 15 tane açtık. Her sene de birkaç tane ilave açarak ücretsiz halk plajları sayısını artırıyoruz. Burada sadece sahillerin kullanımını amaçlamıyoruz, vatandaşın duş alma, soyunma kabini gibi medeniyet gerektiren minimum ihtiyaçlarının da ücretsiz karşılanmasını sağlayacak temiz alanlardan bahsediyorum. Çevre düzenlemeleri de yapılıyor. Yeme-içme gibi hizmetler alacaksa onları da makul ücretlerde alabileceği ortamı oluşturmaktan bahsediyorum. Zaten hazine arazileri milli emlak üzerinden tahsis yapılabildiği için Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da konuştuk, kendisi de bana “siz neyi talep ederseniz, biz hızlı bir şekilde Bakanlığın kullanımına vereceğiz”, dedi. Ücretsiz halk plajlarının sayılarını ve imkânlarını hızlı bir şekilde artıracağız” diye konuştu.



Kültür yolu festivallerinin kültür ve sanat ögeleriyle ön plana çıktığına da dikkat çeken Bakan Ersoy aslında birkaç tane asli amaçları olduğunu belirtti. Ersoy bu amaçları şöyle sıraladı:

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KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ 35 İLDE DÜZENLENECEK

“İlk olarak, vatandaşın kültür ve sanata rahat, kolay erişimini sağlamak; ikincisi, hem sanata hem de sanatçıya destek olmak; üçüncü olarak da festivalin gerçekleştirildiği şehrin başta ülkemiz olmak üzere markalaşmasını, bilinirliğini sağlamak gibi turizme de etki edecek bir özelliği var. Kültür yolu festivallerinin ilk yapılanlarında çok ciddi etkisi oldu. Festival sırasında bütün oteller doluyor. Hem şehrin içinde çok ciddi bir hareketlilik oluyor hem şehir dışından, komşu illerden çok ciddi bir trafik oluyor ama büyükşehirlerden de bir trafik oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi uçakların hiçbirinde yer olmuyor, yoğun geçiyor. Birinci seneden sonra, ikinci senede bu trafik çok daha artıyor. Birinci sene şehrin takvimi oturuyor, şehir paydaşları olayı daha iyi algılıyor, ne olduğunu anlıyor. Duyuyorlar ama yaşamak başka bir şey. Bu bağlamda baktığımızda, sonuçlar da çok olumlu oluyor. Birçok şehirden talep geliyor. Onları da değerlendiriyoruz. Şehir sayımız artacak. Geçen sene 11 şehirdi, bu sene 16. Önümüzdeki sene 20 şehir olacak, 2028’de 35. Vatandaşı tanıştırdıkça, farkına vardıkça kültür ve sanatı takip eder hale geliyor.”

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163 YIL SONRA KAZI BAŞKANLARI ARTIK TÜRK

Arkeolojinin turizm açısından da önemli olduğunu belirten Bakan Ersoy ‘12 Aylık Kazı Başkanlığı’ diye bir proje başlattıklarını söyledi. Eskiden 45-60 gün kazı yapılıp sonra kapatıldığını belirten Ersoy, “Zaten açmasıyla, kapamasıyla sürenin yarısı gidiyordu. Çok da bir şey yapılamıyordu. 12 Aylık Kazı Başkanlığı Sistemine geçiyoruz, dedik. Artık hocalar, 12 ay bölgede çalışacak. Onlara ekonomik, finansal destek sağlıyoruz. Şimdi iş oturdu, ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamanın adı da biliyorsunuz ki “Geleceğe Miras”. İddialı bir hedefle yola çıktık. Son 60 yılda, arkeoloji adına ülkemizde yapılan işe eşdeğer işi, gelecek 4 yılda yapacağız, dedik. Kazıları 12 aya yaydık. Ekip ve ekipman sayısı ile finansmanlarını çok ciddi oranda artırdık. Bazı yerlerde destek tutarını 20 katına çıkardık. Eskiden örenyerinde bir noktada kazı yaparken, şimdi 15-20 noktasında kazı yapılıyor. Hızlı değil, yoğun yapıyoruz ” dedi.

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Artık kazı başkanlarının da Türklerden oluştuğunu belirten Nuri Ersoy “Orada da millileştirme yaptık. Yabancı kazı başkanlarına son vermedik. Bütçeniz belli, sınırlı iş yapıyorsunuz. Ne yapacaksanız bize bildirin, o anlamda siz çalışmaya devam edin. Ama her birine koordinatör Türk kazı başkanı gönderdik. 163 yıl sonra her yer millileşti. Bu iş, 163 yıl önce Efes ile başladı. 163 yıl sonra ülkemizdeki bütün kazı noktaları, Türk kazı başkanlıkları nezaretinde kazılır hale geldi. Aslında baktığınızda önemli bir devrimdir bu. Yabancıları da dışlamadık. Sizler de projenizi getirin, dedik” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ ASYALI TURİST

Turizmde belli bir ürüne endekslenmiş destinasyonlar olduğunu belirten Bakan Nuri Ersoy, Asya destinasyonunun deniz, kum, güneşe gelmediğini hatta güneşten kendilerini koruduklarını söyledi. Bakan Ersoy, “Şimdi Asya turistini hedefliyoruz.

Yeni hedef destinasyonlarımız arasında hızlı büyüme öngördüğümüz Türk HavaYolları ile de bir ortak proje yönetiyoruz, önemli noktalardan biri bu. Nitelikli batılı turisti hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘DÜNYADA 4’NCÜ SIRAYA YÜKSELDİK’

GÖREVE geldiğinde, Türkiye’nin dünyada 7. sırada olduğunu hatırlatan Ersoy, “Şimdi 4. sıradayız, hedefimiz ilk 3’. İlk 3 dediğiniz zaman sayı 20 milyon falan artıyor. En önemli rakiplerimizin başında İspanya var. Fransa vardı, en son İtalya’yı geçtik, 4. olduk. Sıralama hep kendi içinde değişiyor. Birbirlerine çok yakınlar. 80 milyon ziyaretçi alarak, o ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken de hem kişi başı gecelik geliri hem de sayıyı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

En büyük arkeolojik kazı olacak

ŞANLURFA’-da arkeolojinin 12 bin yıllık geçmişi olduğunu 12 noktada gerek Göbeklitepe’de gerekse Taş Tepe’de arkeolojik kazılar olduğuna dikkat çeken Nuri Ersoy “Bugüne kadar Türkiye’de yapılmış en büyük arkeolojik çalışması olacak. Hatta bu 12 noktanın rahatlıkla gezilmesi için 30 kilometrelik bir rota oluşturduk. Böylelikle farkındalığının oluşmasını sağlayacağız” dedi.