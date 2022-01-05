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Bedelli askerlik ocak-haziran dönemi ücreti belli oldu

#Bedelli Askerlik Ücreti#Ocak-Tammuz 2022#Milli Savunma Bakanlığı
Bedelli askerlik ocak-haziran dönemi ücreti belli oldu

2022 yılının ilk altı ayı için geçerli olan bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 TL oldu. Bedelli askerlik ücreti, 2019'da çıkartılan yasa ile altı ayda bir güncelleniyor.

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Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk 6 ayı için tekrar belirlendi.

Bedelli askerlik ücreti, 2019'da çıkartılan yasa ile altı ayda bir güncelleniyor. 2021 yılının temmuz-aralık döneminde bedelli askerlik ücreti olarak 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek. Buna göre 40.000 x 0,235444 x 6 işlemine göre bedelli askerlik için 56 bin 500 TL seviyesinde bir rakam ödenecek.

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#Bedelli Askerlik Ücreti#Ocak-Tammuz 2022#Milli Savunma Bakanlığı

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