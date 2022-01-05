Bedelli askerlik ocak-haziran dönemi ücreti belli oldu

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Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk 6 ayı için tekrar belirlendi.

Bedelli askerlik ücreti, 2019'da çıkartılan yasa ile altı ayda bir güncelleniyor. 2021 yılının temmuz-aralık döneminde bedelli askerlik ücreti olarak 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek. Buna göre 40.000 x 0,235444 x 6 işlemine göre bedelli askerlik için 56 bin 500 TL seviyesinde bir rakam ödenecek.