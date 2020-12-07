Bebek bezleri cep yakıyor

Hamile olarak katıldığı seçimlerde, CHP’den Ankara milletvekili seçildikten kısa bir süre sonra ikinci kez anne olan CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, Türkiye’de bebek sahibi olmanın maliyetlerini içeren ‘Çocuk sahibi olmak lüks oldu’ raporunun ikincisini hazırladı. Taşcıer, ilk raporunu Mayıs ayında yayınlamıştı. Taşcıer, “Artan bebek bakım masraflarının, bebeğin ve annenin beslenmesi ile bebeğin temizliği özelinde, Mayıs 2019’dan Mayıs 2020’ye ne ölçüde arttığını tespit edebilmek için gerçekleştirdiğim inceleme çalışması, son altı aydaki durumu görmek için yenilenmiştir. Yeni çalışma Mayıs 2020’den Aralık 2020’ye olan artışları gözler önüne sermektedir” dedi.

BEZDE ARTIŞ % 140

Taşcıer aynı marka ve aynı satıcıların fiyatlarını baz alarak hazırladığı raporunda şunlara dikkat çekti:

Bebek bakımı için en büyük ihtiyaçların başında gelen bebek bezinin fiyatı günden güne artmaktadır. İki marketteki bebek bezlerinin fiyatları karşılaştırıldığında son 6 ayda yüzde 17,5’lik bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Son 18 ayda artış oranı ise yüzde 140.

Hem 350 gramlık bebek sütü hem de yine 350 gramlık devam sütü son 6 ayda yüzde 19’luk bir artış görmüştür. Son bir buçuk yıldaki artış oranı ise yüzde 50.

MAMADA ARTIŞ % 32

Mama fiyatları da yüzde son 6 ayda yüzde 6,5’lik artışla ailelerin ekonomisini zorlamayı sürdürmektedir. Bir markanın marketteki 120 gramlık meyve püreli mamasının fiyatında son 6 ayda bir artış gözlenmezken, başka bir markanın 125 gramlık maması anne bebek ürünleri mağazasında yüzde 13 artmıştır. Bu ürün grubunda son bir buçuk yıldaki artış oranı ise yüzde 32.

Şampuanda oransal olarak son 6 aydaki artış yüzde 25 olurken, son 18 ayda artış ise yüzde 67.

Kremler kaleminde son 6 aydaki artış oranı yüzde 11 olurken, son bir buçuk yılda ise yüzde 34 artış olmuş.

Emziren annelerin kullandığı göğüs pedlerinin fiyatı son 6 ayda yüzde 19, son bir buçuk yılda ise yüzde 55 oranında arttı.