MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBDDK ve Merkez Bankası'ndan EFT ücretlerinde indirim kararı
GeriEkonomi BDDK ve Merkez Bankası'ndan EFT ücretlerinde indirim kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 01:08,Son Güncelleme:/

BDDK ve Merkez Bankası'ndan EFT ücretlerinde indirim kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BDDK ve Merkez Bankası'ndan EFT ücretlerinde indirim kararı

Merkez Bankası ile BDDK, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü.

BDDK’dan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile Merkez Bankası’ndan “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece, BDDK ve Merkez Bankası, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü.

Buna göre, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının bin TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemeyecek.
İşlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50 bin TL üzerinde olması halinde bu sınırlar sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle