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Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi vazgeçilmez bir idealdir

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#Haluk Bayraktar#İHA#SİHA
Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi vazgeçilmez bir idealdir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 16:30

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, NATO'nun paylaştığı ülkelerin askeri harcamalarının milli gelirdeki paylarını değerlendirdi. Bayraktar "NATO ülkelerinin neredeyse tümü, 2014-2022 yılları arasında millî gelirlerinden askeri harcamalara ayırdıkları payı artırmış. Türkiye farklı. Çünkü savunma kapasitemizde muazzam gelişim kaydederken, #MilliTeknolojiHamlesi ile pahalı ve ithal sistemlere muhtaç kalmıyoruz" dedi.

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Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile 2014-2022 yılları NATO askeri harcamalarının ülke milli gelirlerindeki paylarının yer aldığı grafiği değerlendirdi. 

Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi vazgeçilmez bir idealdir

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VAZGEÇİLMEZ BİR İDEALDİR"

Bayraktar, son 8 yılda Türkiye'nin milli gelirde askeri harcamaların oranı bakımından NATO ülkelerinden ayrıştığını kaydederek, "Nitelikli insan kaynağı havuzumuzu geliştiren, maliyet etkin projelerimize alan açan ve her sektörde yerlilik oranımızı gün geçtikçe artırmamıza olanak sağlayan Milli Teknoloji Hamlesi tam bağımsız ve müreffeh yarınlarımız için vazgeçilmez bir idealdir" ifadelerini kullandı.

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#Haluk Bayraktar#İHA#SİHA

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