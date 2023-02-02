Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi vazgeçilmez bir idealdir

Haberin Devamı

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile 2014-2022 yılları NATO askeri harcamalarının ülke milli gelirlerindeki paylarının yer aldığı grafiği değerlendirdi.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VAZGEÇİLMEZ BİR İDEALDİR"

Bayraktar, son 8 yılda Türkiye'nin milli gelirde askeri harcamaların oranı bakımından NATO ülkelerinden ayrıştığını kaydederek, "Nitelikli insan kaynağı havuzumuzu geliştiren, maliyet etkin projelerimize alan açan ve her sektörde yerlilik oranımızı gün geçtikçe artırmamıza olanak sağlayan Milli Teknoloji Hamlesi tam bağımsız ve müreffeh yarınlarımız için vazgeçilmez bir idealdir" ifadelerini kullandı.