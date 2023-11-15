Baykar'dan Gazze'ye 286 milyon liralık insani yardım

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İsrail işgali altında bir insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye yönelik insani yardım ulaştırmak için harekete geçen Baykar, 286 milyon liralık yardım yapacağını duyurmuştu. Baykar tarafından Gazze için yapılan 286 milyon liralık bağış, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) teslim edildi. Gerçekleştirilen bağışla birlikte AFAD ve TDV koordinesinde Gazze'de yaşayan Filistinli mazlumlara acil olarak gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarının yer aldığı insani yardım malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor.

"SESSİZ KALMAK KATLİAMLARA ORTAK OLMAKTIR"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 20 Ekim’de sosyal medyadan Gazze’ye yardım edebilmek için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Gazze'de yaşananların insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" diyerek, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

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ULUSLARARASI TOPLUMA "KATLİAMI DURDURUN" ÇAĞRISI

İsrail'in sivil ve masum Filistinlilere yönelik eylemlerini kınayan Selçuk Bayraktar, uluslararası toplumu Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye çağırmıştı.