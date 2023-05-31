Baykar ve MEB arasında imzalar atıldı! Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruluyor

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Baykar arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışına ilişkin Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Baykar'ın Arnavutköy'deki yerleşkesinde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimciler ve davetliler katıldı. Törende, Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulmasına yönelik protokolü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Haluk Bayraktar imzaladı.

Programda konuşan Bakan Özer, mesleki eğitimde Türkiye'nin yaşadığı süreçlere dikkat çekti. Bakan Özer, "Savunma sanayi hamlelerinin en itici gücü olan Baykar grubunun içerisinde bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için Baykar Milli Teknoloji Meslek Lisesi'nin kurulmasıyla ilgili çok önemli bir arefedeyiz" ifadelerini kullandı.

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"SEKTÖR TEMSİLCİLERİ GELİN, MESLEKİ EĞİTİMİ BİRLİKTE DİZAYN EDELİM"

Bakan Özer konuşmasında kat sayı uygulamasına değinerek, "Bu uygulamanın amacı meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engellemekti. Aslında bu amaç, gizli bir amacı, örtük bir niyeti barındırıyordu. O örtük niyet, akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaşmasıydı. Dolayısıyla mesleki eğitimin çok dezavantajlı bir hale gelmesi. Mesleki eğitim dezavantajlı hale geldiği zaman 21'inci yüzyılın becerilerine sahip yetkinliklerine, donanımına sahip insan kaynağı yetiştirmede eğitim sistemi başarılı olamayacaktı. Bunu başarılı kılamadığınız zaman ne olacaktı, iş gücü piyasası nitelikli insan kaynağına erişimle ilgili ciddi sıkıntı yaşayacaktı. Bunların hepsi Türkiye'de gerçekleşti. Bizim yaptığımız şey şuydu. 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda olduğu gibi ana istihdam kaynağı artık devletteydi. Devlet, istihdam kaynağından çekilmiş, kendi gerçek fonksiyonlarına dönmüş. Artık özel sektör, serbest piyasa iş gücü dinamiklerini belirlemeye başlamıştı. O zaman yapmamız gereken şey sektör temsilcileriyle birlikte mesleki eğitimi yeniden inşa etmek. Özel sektörden istediğim şey şu oldu. Bize bina yapmayın, laboratuvar yapmayın, bütçemiz var. Son 20 yılda eğitim her zaman bütçeden en büyük payı aldı. Son 20 yılda eğitimde erişim problemi çözüldü, antidemokratik uygulamalar kaldırıldı, fırsat eşitliğiyle ilgili çok sayıda sosyal politika istikrarlı bir şekilde uygulandı. Bizim istediğimiz şey şuydu, sektör temsilcileri gelin, mesleki eğitimi birlikte dizayn edelim. İstihdama öncelik tanıyalım. Gördük ki, tüm sektör temsilcilerinin beklediği şey bu. Onlar da tüm süreçlerde aktif olarak yer almak istiyorlar. Çok kısa sürede bir anda sektörün güçlü temsilcilerinin mesleki eğitim alanına girdiklerine tanıklık etti Türkiye. Bu adımlarla artık meslek liseleri hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin eğitim destinasyonu olmaktan çıktı, gençlerimizin yerleşmek için birbiriyle rekabet ettiği bir lise türüne, eğitim türüne dönüştü" dedi.

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Bakan Özer, 2018-2019 yıllarında 200 milyon olan üretim kapasitesini 2022 yılında 2 milyara yükselttiklerini, bu seneki hedefin de 3 buçuk milyar olduğunu vurguladı. Özer, değişikliklerin yapılmadan önce 25 Aralık 2021'de Türkiye'deki çırak, usta, kalfa sayısının sadece 159 bin olduğunu, bugün ise 1 milyon 410 bin çırak ve kalfa olan mesleki eğitim sistemi olduğunu söyledi.

"50 ÖĞRENCİ ALINACAK, HER BİR ÖĞRENCİYE ASGARİ ÜCRET KADAR BURS VERİLECEK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün burada da son 10'lu yıllarda gerçekten ülkemizin vatandaşlarına, güven, düşmana da korku salan savunma sanayi hamlelerinin en itici gücü olan Baykar grubunun içerisinde bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için Baykar Milli Teknoloji Meslek Lisesi'nin kurulmasıyla ilgili çok önemli bir arefedeyiz. Bir yıldan uzun süren bu süreç devam etti ama geçen haftalarda Haluk Bey'le görüşmemizde, hızlı bir şekilde bu süreci nihayetlendirmeyi karar almıştık. Bugün de imza töreninde bir aradayız. Burada çok özellikleri olan bir meslek lisesi olacak. Birincisi, sınavla öğrenci alacak ama sadece sınavla öğrenci almayacak aynı zamanda sınavla yerleşen öğrenciler mülakattan geçecek. İkincisi hazırlık okulu olacak. 1 yıl İngilizce hazırlık okulu olacak. Baykar grubundaki uluslararası uzmanlar derslere girecek. Öğrenciler dışarıdan savunma sanayi ile ilgili beceri eğitimi almak için yer aramayacak, doğrudan burada beceri eğitimini alacak. Her bir öğrenci, şu andaki okullarımızdaki en yüksek oranda bursla desteklenecek. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı sistemi içerisinde asgari ücretle ilişkilendirilmiş burs alan bir okul türümüz yok. İlk kez bu okulumuzda, tüm öğrenciler, ki 50 öğrenci alacağız. Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak. Asgari ücret yükseldiği zaman da o burs miktarı da yükselmiş olacak. Bu lisemizin hem mesleki eğitime hem de ülkemizin geleceğine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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BAYRAKTAR: GELECEĞİMİZİN HEZARFENLERİNİ, VECİHİLERİNİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuşmasında geleceğe hazırlanmak gerektiğine vurgu yaparak, "Rahmetli babam ömrünün çok büyük bir kısmını gençlerle proje yaparak geçirmiştir. Vazifemiz ise geleceğin yüksek teknolojisini geliştirecek, ülkemize yeni Baykarlar kazandıracak gençlerimizi nitelikli bir şekilde eğitmektir. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile çok önem verdiğimiz bir iş birliğine adım atıyoruz. Baykar olarak Milli Eğitim Bakanlığı'yla hazırladığımız protokolle birlikte gençlerimizin milli teknoloji hamlesi vizyonuyla yetişmesi için yeni bir eğitim kurumunu hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde faaliyete geçmesini planladığımız Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özellikle havacılık ve uzay alanında ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimizi geleceğimizin Hezarfenlerini ve Vecihi'lerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimize milli ve özgün teknoloji geliştirme yolunda ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteği sağlamak için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi, ülkemizin güvenli ve mesut yarınlarımızın adeta sigortasıdır. Bizleri yarınlara ulaştıracak yegane vizyondur. Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim ve öğretim görecek genç kardeşlerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Yeni eğitim yuvamızın vatanımıza ve milletimize faydalı gençler yetiştirmesini temenni ediyorum. İnşallah İstanbul'un ilk havacılık ve uzay alanındaki bu mesleki ve teknik liseyle de biz de Baykar olarak elimizden gelen tüm katkıyı sunarak, elimizden geleni yapacağız. Ülkemize katma değeri yüksek işler geliştiren, becerikli, ülkesine, milletine ve dünyaya katkı sunan gençlerimizin yetişmesine katkı sunacağız" diye konuştu.

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HALUK BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

Bayraktar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bugün Baykar ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulmasına yönelik protokolü Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in katılımıyla imzaladık.

İstanbul'da savunma, havacılık ve uzay alanında ilk kez açılan Baykar Milli Teknoloji MTAL'de gençlerimiz, ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu "Havacılık ve Uzay Teknolojisi" alanında itki sistemleri, elektronik sistemler, tasarım ve imalat dallarında, "Bilişim Teknolojileri" alanında ise yazılım geliştirme dalında eğitim ve öğretim görecekler.

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"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NDE KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENECEK"

Hazırlık + 4 yıl öğrenim görecek öğrenciler, yabancı dil bilen, son teknolojik donanıma ve beceriye sahip, üretken, savunma sanayisi ve teknoloji geliştiren sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yetişecekler. Etkinlik ve verimlilik esasına dayanan deneyimleri de dikkate alarak ülkemizin #MilliTeknolojiHamlesi'nde kritik görevler üstlenecek nitelikte insan kaynağını yetiştirmek için yeni bir eğitim modeli geliştirmeye çalışıyoruz.

Baykar'ın önemli projelerini yürüten mühendisleri de genç kardeşlerimize eğitim vererek çalışacakları alanlara donanımlı bir şekilde gelmeleri için eğitim verecek.

Başarılı öğrenci kardeşlerimize hem lise hem de üniversite eğitimlerinde Baykar Bursu ile destek olacağız.

#MilliTeknolojiHamlesi vizyonuyla Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını geliştirme çalışmalarına destek olabilmek için uzun bir yola çıktık. Menzile varana kadar Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz.



Teknoloji Atölyeleri ve yeni kurulacak Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yürüttüğümüz çalışmalarla tam bağımsız, müreffeh ve güçlü Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun.