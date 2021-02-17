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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bayilik sistemine büyük talep

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Bayilik sistemine büyük talep
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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, geçen sene duyurduğu küçük esnafa destek veren ‘bayilik’ sistemine büyük oranda talep aldığını duyurdu.

Paylaşılan bilgilere göre bugüne kadar toplam 25 bayi, kapılarını müşterilerine açtı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Bayilik sistemi Avrupa’da son derece yaygın bir sistem ve bireysel girişimcilere, esnafa rekabet edebilme gücü sağlıyor.

Sabancı’nın yıllardır farklı endüstrilerde başarıyla yürütmüş olduğu bayilik modellerine dair bilgi birikimiyle zenginleştirdiğimiz bu sistemle esnafımızla birlikte büyümenin kapısını açıyoruz. Hedefimiz kısa bir süre içerisinde 100 bayiye ulaşabil-mek, ancak sayılardan daha önemlisi bayilerimizin kârlı bir şekilde işlerini modern ticaretin esaslarına göre yürütebildiklerinden emin olabilmek” dedi.

Tekirdağ Şarköy’de 6 aydır CarrefourSA bayiliği yapan Aykol Hasanoğlu da sisteme ilişkin olarak; “CarrefourSA’nın bayilik verdiğini öğrendiğim zaman hemen başvurumu yaptım. CarrefourSA yöneticileri oldukça profesyonel ve tecrübeli, size bu işin nasıl daha verimli yapılabileceğini anlatıyorlar, yol gösteriyorlar” diye konuştu.

 

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