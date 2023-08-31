Başkent’e TEKNOFEST akını

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet’in 100. yılında Ankara’da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. 7’den 70’e binlerce kişinin ziyaret ettiği etkinlikte yerli ve milli savunma sanayi platformaları sergilenirken, girişimci gençlerin projeleri büyük beğeni topladı. TEKNOFEST Ankara’nın açılış töreninde konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “1 milyondan fazla genç TEKNOFEST’in kalbi olan teknoloji yarışmalarına başvurdu. Tuz Gölü’nde gökyüzüne roketler fırlatıldı. Roketçi kızlar tüm dünyaya ‘biz de buradayız’ diye haykırdı. TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor” açıklamasını yaptı. Bayraktar, özetle şunları söyledi:

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TUZ GÖLÜ’NDE ROKET ŞOV

“İstanbul’daki TEKNOFEST’te 2.5 milyondan daha fazla ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorumuzu kırdık. Şimdi Ankara’da sizlerle birlikteyiz. Sonraki durağımız da 27 Eylül’de istiklalimizin sembol şehirlerinden güzel İzmir olacak. 2018’de ilk TEKNOFEST’i düzenlediğimizde bir fideyi toprağa dikmiştik. Milli teknoloji hamlesi kök salarak kalıcı hale geldi. İklim değişti, zihinlerde bir devrim başladı. 1 milyondan fazla genç TEKNOFEST’in kalbi olan teknoloji yarışmalarına başvurdu. Tuz Gölü’nde gökyüzüne roketler fırlatıldı. Roketçi kızlar tüm dünyaya ‘biz de buradayız’ diye haykırdı.

‘DİP DALGASI GELİYOR’

TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor. Bayrağımızı mümkün olan her alanda zirveye dikmeliyiz. Her alanda iddia sahibi olmaya devam etmeliyiz. SİHA’larımızla dünyada nasıl zirvedeki ülkelerden biri olduysak, lider olduğumuz alanların sayısını hep birlikte artırmalıyız. Bu serüvende yarış çok çetin, azimle, gayretle, inançla aşmamız gereken nice zorluklar var. Daha gidecek çok yolumuz var. Dünya değişiyor. İnsanlık yeni bir yol çiziyor. Bugün gelişmekte olan yapay zeka teknolojileri gelecekte hayatımızda daha fazla yer alacak. Yakın gelecekte birçok meslek ortadan kalkarken, yeni alanlar, yeni meslekler karşımıza çıkacak. Yarını ön görmeye çalışarak, şimdiden hazırlık yapmalıyız.”

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ALTI TEKNOLOJİ YARIŞMASI DÜZENLENİYOR

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla birlikte yapılıyor. Katılımcılar ilk gün, dikey rüzgâr tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkından simülasyon deneyimlerine kadar pek çok aktiviteyi deneyimleme ve eğitici atölyelere katılma imkânı buldu.

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“Tarım Teknolojileri”, “Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri”, “Haberleşme ve İletişim Teknolojileri”, “Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri”, “Eğitim Teknolojileri” ve “Afet Yönetimi Teknolojileri” yarışmalarının yapıldığı etkinlikte, yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart’ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Deneyap Kart Robolig Yarışması da ilk kez yapıldı. İlki 2018 yılında yapılan TEKNOFEST’in bu yıl yurt içinde 7’ncisi, toplamda ise 8’incisi düzenleniyor. Cumhuriyet’in 100. yılında Ankara’da yapılan festival, 3 Eylül’e kadar Ankara Etimesgut Havalimanı’nda meraklılarını bekliyor.

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GÖZLER ANKARA SEMALARINDA

Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri de herkesin beğenisini topladı. Türk Yıldızları, Solo Türk, HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Anka ve Atak Helikopteri Ankara semalarında gösteri yaptı.

‘20 YILLIK PROJELERİ YÜZYILI SIĞDIRMA ÇABASINDA OLDUK’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Artık başkalarının geliştirdiği teknolojileri hayranlıkla seyreden değil, kendi geliştirdiği teknolojilerle hayranlık uyandıran TEKNOFEST kuşağı geliyor. TEKNOFEST düzenlendiği ilk yılda dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olmuştu. O başlangıç toplumsal seferberliğin ilk adımlarıymış. Dünyada eşi benzeri olmayan rekorlara imza attık. 20 yıla yüzyıllık projeleri sığdırma çabasında olduk. Ne yazık ki bu topraklar nice akamete uğramış yerli teşebbüse şahitlik etmiştir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesini adım adım gerçekleştiriyoruz. Bu yolda durmak yok. Siz ‘yapamazsın, başaramazsın’ diyenlere inat yola çıkmayı, yolda olmayı hedeflediniz. İşte burada Teknofest alanında görüyoruz ki, eğitimden ulaştırmaya, uzaydan afet yönetimine tüm alanlarda sizin kuracağınız teknoloji girişimleriyle büyük başarılara imza atacağız.”

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