‘Başarısızlıktan korkmamak gerek’

Sabancı Üniversitesi, ilk fahri doktor unvanını Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hexagon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Jan Nahum’a takdim etti. Fahri Doktora Töreni’nin ardından Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici katılımıyla ‘Sabancı Üniversitesi: Dün, Bugün, Yarın’ paneli gerçekleştirildi. Güler Sabancı, “Üniversite olarak çok önem vermemize rağmen üniversite-sanayi işbirliği maalesef ülkemizin geç kaldığı bir konudur. Sabancı Üniversitesi olarak bu alanda Türkiye’de örnek olduk. Jan Nahum’un da desteğiyle Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni kurarken iyi bir örnek yaratmaya çok özen gösterdik. Jan Nahum’un en önemli özelliklerinden biri işbirliği yaratabilmesidir” dedi.

‘ÇOK SAVAŞTIM’

Sabancı Üniversitesi’nin ilk fahri doktor unvanını kendisine vermesinden onur duyduğunu dile getiren Jan Nahum, “Böyle bir üniversitenin ilk fahri doktor unvanını bana vermesi büyük bir onur. Türk otomotiv sanayini dünya ile rekabet eder hale getirmek için çok savaştım. Hayallerimden feragat etmeden, bu hayallerim için gerekirse istifa ederek çok çalıştım. Başarısızlıklar da yaşadım, başarıların yanında. Başarısızlıktan korkmamak, başarısızlıktan öğrenmek lazım” dedi. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de “Üniversitemizin ilk kuruluşundaki iddialarından biri Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden biri olmak, Türkiye’nin en iyi öğrencilerini çekebilmekti. Bugün bu hedefi gerçekleştirmeyi başardık” dedi.