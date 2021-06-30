Barut Hotels 50’nci yılını kutluyor

Side, Antalya, Kemer ve Fethiye’de 13 otelde 10 bin yatak kapasitesi ile hizmet veren otel, 3 bin 500 kişiye de istihdam sağlıyor. 50’nci yılları sebebiyle otelden yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: “Marka kodlarını özümsemiş kaliteli insan kaynağı ve tatilin, yaratıcı bir hizmet olarak sunumu konusunda, son derece yüksek standartlar ile hizmet veriyoruz. Günümüzde öne çıkan ‘sakin güç’ disiplini, Barut Hotels’e yarım asırdır ilham veren, İnsana, doğaya sevgi ve saygı ile yaklaşımı esas alan bir iş felsefesi. Markamız, yine bu anlayışla 50. yıl kutlamalarını da bir yıla yayılan organizasyonlar ve marka saygınlığını yaratan tüm temalara dokunarak gerçekleştiriyor. Grubumuzun, Side tarihini ve doğasını tüm dünyaya tanıtma misyonu, bir dünya kenti olan Antalya’nın uluslararası etkinliklerini öncelikle yaratmak, sürdürmek ve destek olmak vizyonuyla gelişerek devam ediyor. Uluslararası klasik müzik festivalleri, gastronomi festivalleri, uluslararası spor organizasyonları, tarihi kent kazıları, kent hafızasını tazeleyen müzelere sunulan destekler, düzenli sanat çalıştayları, sosyal yaşamın, edebiyat, sanat ve bilimin değerli isimlerinin kentle buluşturulduğu organizasyonlar, endemik varlıklara dikkat çeken bilimsel yayınlar, sürdürülebilir çevre etkinlikleri ve eğitime verilen destekler, yarım asırdır parlayan markamızın kimliğini oluşturuyor.”

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