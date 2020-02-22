Bankalarla görüşmeler ve alacak davalarımız sürüyor

TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak tarafından yapılan açıklama şöyle:

“TAV İnşaat, ENR’a göre son 10 yıldır dünyanın en büyük Havalimanı İnşaat şirketi olup son 12 senedir de Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı ödülüne layık görülmüştür. Şu anda şirketimiz projelerinde 1055’i mühendis ve mimar, tekniker, işçi formen olarakta 21 bin kişi çalışmaktadır. Devam eden işlerin tamamı yurtdışında, toplamı 6 ise milyar dolardır ve bu işler aksaksız devam etmektedir. İş yaptığımız bölgelerdeki ekonomik istikrarsızlık sebebiyle alacaklarımızda gecikmeler olmuştur, bu doğrudur.

340 milyon dolarlık borç için bankalarla 10 aydır süren bir yeniden yapılandırma dönemine girilmiştir. Çünkü yurtdışındaki projelerimizden 500 milyon dolarlık alacak davaları uluslararası tahkimde devam etmektedir.

Bu miktarın 135 milyon dolarlık kısmı uluslararası tahkim mahkemelerinde sonuçlanmış, tahsilat aşamasına gelinmiştir. Diğer tahkim mahkemelerinin de olumlu sonuçlanması beklenmektedir. Bütün bunlar dikkate alınarak, bankalarla nihai görüşmeler devam etmektedir.

Ortaklar arasında bundan sonraki iş modeli açısından fikir ayrılıkları olabilir ancak şirketin devamlılığı konusunda hepsi aynı görüştedir.”

TAV İnşaat’ta Tepe Grubu’nun yüzde 40, Sera Grubu’nun yüzde 40, Akfen Grubu’nun ise yüzde 20 hissesi bulunuyor.