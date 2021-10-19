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Bankaların öğle arası ne zaman? Bankalar öğlen kaçta açılıyor?

#Bankaların Öğle Arası#Banka Çalışma Saatleri#Banka Saatleri
Bankaların öğle arası ne zaman Bankalar öğlen kaçta açılıyor

Bankalar öğle arası saatleri ile merak ediliyor. Bankalarda para alışverişi yapacak olan, kredi çekmek isteyen, ya da yatırım için bulunacak olan vatandaşlar, bankalar öğlen saat kaçta açılıyor sorusuna cevap arıyor. Peki, bankaların öğle arası ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler

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Bankaların öğle arası, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde bankalarda çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olanlar, bankaların öğlen açılış- kapanış saatini merak ediyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, kaça kadar hizmet veriyor? İşte bankaların öğle arası açılış-kapanış saatleri...

BANKALARIN ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik arz edebilir ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.

DENİZBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Denizbank öğle arası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

İŞ BANKASI ÖĞLE ARASI SAATLERİ

İş Bankası öğle arası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

GARANTİ BBVA ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Garanti BBVA öğle arası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

TEB ÖĞLE ARASI SAATLERİ

TEB öğle arası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

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HALKBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Halkbank'ın öğle arası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

YAPIKREDİ ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Yapıkredi şubeleri saat 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

ING BANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

ZİRAAT BANKASI ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

QNB FİNANSBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Qnb Finansbank şubeleri saat 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

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