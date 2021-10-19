Bankaların öğle arası ne zaman? Bankalar öğlen kaçta açılıyor?

Bankaların öğle arası, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde bankalarda çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olanlar, bankaların öğlen açılış- kapanış saatini merak ediyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, kaça kadar hizmet veriyor? İşte bankaların öğle arası açılış-kapanış saatleri...
BANKALARIN ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?
Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik arz edebilir ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.
DENİZBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ
Denizbank öğle arası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
İŞ BANKASI ÖĞLE ARASI SAATLERİ
İş Bankası öğle arası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
GARANTİ BBVA ÖĞLE ARASI SAATLERİ
Garanti BBVA öğle arası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
TEB ÖĞLE ARASI SAATLERİ
TEB öğle arası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
HALKBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ
Halkbank'ın öğle arası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
YAPIKREDİ ÖĞLE ARASI SAATLERİ
Yapıkredi şubeleri saat 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
ING BANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ
ING Bank şubeleri saat 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
ZİRAAT BANKASI ÖĞLE ARASI SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
QNB FİNANSBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ
Qnb Finansbank şubeleri saat 12.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.