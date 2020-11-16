Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte, bazı bankaların COVİD-19 dolaylı çalışma saatleri

Bankaların çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yeniden şekillendi. Türkiye İş Bankası bu uygulamaya 9 Kasım'da geçerken, Garanti Bankası ise 16 Kasım'da bu çalışma saatlerini uygulamaya başladı. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl olacak? İşte, bazı bankalardan alınan bilgiler çerçevesinde çalışma saatleri bilgisi

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00

Garanti Bankası: 10.00-17.00

Ziraat Bankası: 09.00-17.00

Halkbank: 09.00-17.00

VakıfBank: 09.00-17.00

Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00

HSBC: 08.30-17.00

Denizbank: 09.00-17.00

Akbank: 09.00-17.00

Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00

Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00

ING Bank: 09.00-17.00