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Ekonomi
Haber Giriş: 16.11.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte, bazı bankaların COVİD-19 dolaylı çalışma saatleri

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Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte, bazı bankaların COVİD-19 dolaylı çalışma saatleri
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Banka çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla değişiklik gösterdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgelerle yürürlüğe giren esnek çalışma sürecine dahil olan bankalar arasında İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve birçok banka yer aldı. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl şekillendi? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler

Bankaların çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yeniden şekillendi. Türkiye İş Bankası bu uygulamaya 9 Kasım'da geçerken, Garanti Bankası ise 16 Kasım'da bu çalışma saatlerini uygulamaya başladı. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl olacak? İşte, bazı bankalardan alınan bilgiler çerçevesinde çalışma saatleri bilgisi 

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00
Garanti Bankası: 10.00-17.00
Ziraat Bankası: 09.00-17.00
Halkbank: 09.00-17.00
VakıfBank: 09.00-17.00
Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00
HSBC: 08.30-17.00
Denizbank: 09.00-17.00
Akbank: 09.00-17.00
Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00
Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00
ING Bank: 09.00-17.00

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