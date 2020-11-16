Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte, bazı bankaların COVİD-19 dolaylı çalışma saatleri
Banka çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla değişiklik gösterdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgelerle yürürlüğe giren esnek çalışma sürecine dahil olan bankalar arasında İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve birçok banka yer aldı. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl şekillendi? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler
Bankaların çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yeniden şekillendi. Türkiye İş Bankası bu uygulamaya 9 Kasım'da geçerken, Garanti Bankası ise 16 Kasım'da bu çalışma saatlerini uygulamaya başladı. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl olacak? İşte, bazı bankalardan alınan bilgiler çerçevesinde çalışma saatleri bilgisi
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00
Garanti Bankası: 10.00-17.00
Ziraat Bankası: 09.00-17.00
Halkbank: 09.00-17.00
VakıfBank: 09.00-17.00
Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00
HSBC: 08.30-17.00
Denizbank: 09.00-17.00
Akbank: 09.00-17.00
Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00
Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00
ING Bank: 09.00-17.00
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