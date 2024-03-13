Bankalardan kredi ve taksit freni

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MERKEZ Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın şubat ayındaki enflasyon raporu toplantısında kredi kartlarına yönelik yeni bir düzenleme yapılacağını işaret etmesinin ardından bankalardan yeni bir hamle geldi.

Hürriyet’in ulaştığı bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu hafta itibarıyla bazı bankalar kredi kartı nakit avans işlemlerinde taksit sayısını düşürdü. Buna göre, hem kamu hem özel bazı bankalardaki nakit avans taksit sayısı 12 aydan 3 aya indi. Edindiğimiz bilgilere göre, banka içi yazışmalarda taksitli nakit avansın 3 ay ile sınırlandırılmasına ilişkin duyuru bazı bankalara hafta başında gelirken bazılarına ise dün itibarıyla geldi. Ancak vatandaşın kartlı alışverişlerindeki taksit sayısının sınırlanmasına ilişkin bir gelişme yaşanmadı.

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‘TANIŞMA KREDİSİ’ VADESİ DE DÜŞTÜ

Bir diğer düzenleme de, kredi notu yüksek olan ve bankanın ilk müşterisi olacak vatandaşlara faizsiz verilen kredilere yönelik oldu.

Vatandaşın kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarındaki ödeme alışkanlıklarına, limit ve borç durumlarına göre belirlenen kredi notuna göre 10 bin TL’ye kadar faizsiz krediyi 6 ay vade ile veriliyordu. Bazı bankalardaki söz konusu yüzde sıfır faizli kredilerdeki vade sayısı 3 aya indi. Bazı özel bankaların ise, yeni müşterilerine sundukları 30 bin TL’lik faizsiz kredideki vadeyi de 3 aya indirdikleri görüldü.

TİCARİDE SERT YÜKSELİŞ

Aynı zamanda, ticari kredi faizlerinde sert artışlara gidildiği öğrenildi.

Hürriyet’e konuşan bir bankacı, bazı özel bankalarda şubat ayında yüzde 48 olan ticari kredi yıllık faiz oranının mart itibarıyla yüzde 77’ye kadar ulaştığı bilgisini verdi. Bazı kamu bankalarında ise ticari kredi yıllık faiz oranlarının yüzde 52’den yüzde 56’ya yükseldiği belirtildi.

TCMB verilerine göre, ticari kredi faizleri 1 Mart itibarıyla yüzde 54.06 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlar en son 9 Şubat haftasında yüzde 54.36’ya çıkarak Mart 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

BİREYSELDE DE ARTTI

Öte yandan, bireysel kredi faizlerinde de bu hafta itibarıyla yeni artışlar yaşandı. Bazı kamu bankalarında geçen hafta yüzde 4.24 olan ihtiyaç kredisi aylık faizi 4.4’e yükselirken, bazı özel bankalarda bu oranın yüzde 5’i aştığı ifade edildi.

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Kredili mevduat hesaplarına uygulanan faizlerin, yanı sıra dijital kredi işlemlerinde sunulan bireysel kredilerin aylık faiz oranlarının da bazı bankalarda arttığı bildirildi.

MERKEZ BANKASI İLAVE SIKILAŞMAYA GİTMİŞTİ

ŞUBAT enflasyonunun beklentileri aşması üzerine TCMB geçen hafta ilave sıkılaşma adımlarını duyurmuş; TL ticari krediler için yüzde 2.5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye indirilmişti. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye düşürülürken, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmişti. Ayrıca, kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alınmıştı.

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BOFA DA FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

ABD’Lİ yatırım bankası JPMorgan ve Alman bankacılık devi Deutsche Bank’tan sonra Bank of America da (BofA) Merkez Bankası’ndan (TCMB) nisan ayında faiz artışı beklediğini duyurdu. BofA’nın yayımladığı notta TCMB’nin nisan ayında 300 ila 500 baz puan aralığında faiz artırma olasılığı olduğu belirtildi. Notta, “Bu artış mart ayı enflasyon verisine bağlı olacak. Faiz artışı durumunda sermaye girişleri ikinci çeyrekte yeniden başlayabilir” denildi.