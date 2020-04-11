Bankalara teşekkür ve desteğe devam mesajı

Tecrübe ve kaynakların ekonomi için en rasyonel şekilde kullanılarak, bugünlerin aşılacağına ve Türkiye’nin daha gelişmiş ve güçlü hale geleceğine inandığı belirten Aydın, kalem aldığı yazıda şunları söyledi: “Zor günlerden geçtiğimiz olağandışı bu dönemde, toplum ve çalışanlarımızın sağlığını da gözeterek bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine büyük bir gayret gösteriyoruz. Salgından ve salgın riskinin ez aza indirilmesi için alınan önlemlerden etkilenenlere yönelik olarak hükümetimizin ekonomik ve sosyal alandaki uygulamalarının daha etkin olması için çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda, nakit akışları geçici olarak bozulan, iyi niyetli, memleketin derdini kendine dert edinmiş gerçek ihtiyaç sahibi müşterilerimize her türlü kolaylığı sağlıyor, kaynaklarımızı en doğru ve verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bağışlarımızla sosyal dayanışmaya katkı veriyoruz. Örgütlerimizin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya özen gösteriyoruz. Güçlü bir iletişim ve anlayış içinde birlik ve beraberliğimizi sağlam tutuyoruz. Ekonomimizden aldığımız güç ve enerjiyi, ihtiyaç duyulan bu dönemde ülkemizin hizmetine sunuyoruz.”

DAHA İYİ OLACAK

Çek Ödeme Destek Programı’na gösterilen hassasiyetin, 16-31 Mart 2020 tarihleri arasındaki verilere göre karşılıksız çek oranının makul bir düzeyde kalmasını sağladığına dikkat çeken Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benzer şekilde, Kredi Destek Programı’nın da sağlıklı olarak çalışmasına özen ve çaba gösteriyoruz. Her iki program uygulaması sayesinde önümüzdeki günlerin daha iyi olacağını bekliyorum. Tecrübemizi ve kaynaklarımızı ekonomimiz için en rasyonel şekilde kullanarak bugünleri de aşacağımıza, ülkemizi daha da gelişmiş ve güçlü hale getireceğimize inanıyorum. Siz çalışma arkadaşlarıma ve özveri ile hizmet gören sektör çalışanlarımıza en samimi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100’üncü yılını kutluyor, Kurucumuz Atatürk ve ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, güzel ülkemize emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum.”