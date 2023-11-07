Bankada hesabı olanlar dikkat... Kredili Mevduat Hesabına (avans hesap) daha az nasıl faiz ödersiniz? İşte tüm hesaplama ve detaylar...

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Kredili Mevduat Hesabı son dönemin en çok kullanılan banka enstrümanları arasında yer almaya başladı. Hesabında parası olmayanların yoğun olarak tercih ettiği KMH'ın aylık faizi yüzde 4,42 oldu. Gecikme faizi yüzde 4,72 olurken bunların üzerine Banka Sigorta Muamele Vergisi ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu da eklenince faiz külfeti yükseliyor. Aylık toplam faiz BSMV ve KKDF ile yüzde 5,75'e çıkarken yıllık basit faizi yüzde 69, bileşik faizi de yüzde 95'i buluyor.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI NİYE KULLANILIYOR?

Kredili Mevduat Hesabı, hesabında yeterli bakiyesi bulunmayan kişi ve şirketler tarafından kullanılabiliyor. Acil paraya ihtiyaç olduğunda, otomatik fatura ödemelerinde, otomatik kira, kredi taksiti gibi ödemelerde KMH kullanılabiliyor. KMH tutarları banka ve müşteri bazında farklı limitlerde kullanıma izin veriliyor. Kredili Mevduat Hesabı, avans hesap, ek hesap, artı hesap gibi kavramlarla da bankalarca ifade edilebiliyor.

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BSMV VE KKDF NASIL HESAPLANIYOR?

Banka Sigorta Muamele Vergisi ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu sadece uygulanan faiz oranı üzerinden alınıyor. BSMV ve KKDF oranı yüzde 15 olarak uygulanıyor.

FAİZ ORANINA DİKKAT EDİN

KMH kullanırken ödeme miktarı düşük gelse de faiz oranı aylık bazda yüzde 95'i buluyor. Başka bir deyişle çok acil 1000 liraya ihtiyaç duyuldu ve aynı gün içinde ödemenin yapıldığını varsayarsak 1001,91 lira geri ödemesi oluyor. Aynı gün içinde ödenmesine rağmen faiz işleniyor.

NASIL DAHA DÜŞÜK FAİZ ÖDENİR?

Bankalarda işlemler valör kavramı üzerinden ilerliyor. Örnekle ilerlemek gerekirse bugün saat 09:00'da 1000 lira KMH kullandınız ve yine bugün saat 18:30'da kullandığınız 1000 lirayı bankaya geri ödediniz. Banka bu hareketi ertesi gün işleme koyuyor ve sizden 1 günlük faizi alıyor. Bu durumun Cuma günü gerçekleştiğini düşünürsek Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin faizini uygulayıp ödemenin Pazartesi günü yapılmış olduğunu varsayıyor. Başka bir örnekte bayram olduğunu, Pazartesi gününün ise bayramdan önceki gün olduğunu düşünürsek Pazartesi günü KMH kullanıp aynı gün KMH borcunu kapatırsanız ve bayramın da 4 gün olduğunu varsayarsak Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinin de faizini ödeyip Pazartesi günü borcunuzun kapandığı dikkate alınacaktır. Yani tek bir gün için 1000 lira ihtiyacınız varken bayramın araya girmesi nedeniyle 1000 liraya 1,91 lira faiz ödeyecekken 13,40 lira faiz ödemek zorunda kalıyorsunuz.