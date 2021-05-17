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Ekonomi
Haber Giriş: 17.05.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Bankacılıkta tam ‘Temassız’ dönem başladı

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Finansal kapsayıcılığın önemine dikkat çeken bankacılar, temassız müşteri olma süreciyle birlikte sadece sektörün değil Türkiye’nin ekonomik gelişimi için de daha tabana yaygın finansal erişimin olduğu, iyi bir döneme girildiğine dikkat çekiyor. Temassız müşteri olma teknolojilerini aktaran Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer yeni dönemin müşteri, banka ve ülke için önemini anlattılar. (Sponsorlu İçerik)

 

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