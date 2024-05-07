×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün net kârı ilk çeyrekte yüzde 45 arttı

Güncelleme Tarihi:

#Bankacılık Sektörü#Bankacılık Kar#BANKACILIK Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
Bankacılık sektörünün net kârı ilk çeyrekte yüzde 45 arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 07:00

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mart ayı bankacılık sektörü verileri, sektörün kârında hızlı artış yaşandığını ortaya koydu.

Haberin Devamı

Buna göre, bankacılık sektörünün ilk çeyrekte kârı yüzde 44.7 artışla 153.5 milyar TL oldu. Mart ayında ise sektör yıllık yüzde 94.4 artışla 78.8 milyar liraya kâr elde etti. BDDK tarafından paylaşılan verilere göre:

Bankacılık sektörünün aktifleri mart sonunda 25.87 trilyon TL.

Sektörün mart sonunda mevduatları 15.47 trilyon TL.

Bankacılık sektörünün kredileri mart sonunda 12.93 trilyon TL.

Sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 17 oldu.

Bankacılık sektörünün ocak-mart dönemi net kârı 153.52 milyar TL olarak hesaplandı.

Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri ocak-mart döneminde 214.67 milyar TL oldu.

 

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bankacılık Sektörü#Bankacılık Kar#BANKACILIK Düzenleme Ve Denetleme Kurumu

BAKMADAN GEÇME!