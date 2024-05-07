Bankacılık sektörünün net kârı ilk çeyrekte yüzde 45 arttı

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Buna göre, bankacılık sektörünün ilk çeyrekte kârı yüzde 44.7 artışla 153.5 milyar TL oldu. Mart ayında ise sektör yıllık yüzde 94.4 artışla 78.8 milyar liraya kâr elde etti. BDDK tarafından paylaşılan verilere göre:

Bankacılık sektörünün aktifleri mart sonunda 25.87 trilyon TL.

Sektörün mart sonunda mevduatları 15.47 trilyon TL.

Bankacılık sektörünün kredileri mart sonunda 12.93 trilyon TL.

Sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 17 oldu.

Bankacılık sektörünün ocak-mart dönemi net kârı 153.52 milyar TL olarak hesaplandı.

Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri ocak-mart döneminde 214.67 milyar TL oldu.