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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 24 milyar lira oldu

#Bankacılık Sektörü#Kredi Hacmi#Son Dakika
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 24 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 1 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 14 milyar 974 milyon lira artarak 4 trilyon 23 milyar 695 milyon liraya yükseldi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Ekim haftası itibarıyla 14 milyar 974 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 8 milyar 722 milyon liradan 4 trilyon 23 milyar 695 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 1 Ekim haftası itibarıyla 17 milyar 23 milyon lira azalış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 0,4 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 94 milyar 536 milyon lira oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER 607,2 MİLYAR LİRA OLDU
Tüketici kredileri tutarı, 1 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 2 milyar 276 milyon lira artarak 735 milyar 749 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 283 milyar 108 milyon lirası konut, 14 milyar 330 milyon lirası taşıt ve 438 milyar 311 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 556 milyon lira yükselerek 607 milyar 215 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 artarak 187 milyar 850 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 76 milyar 610 milyon lirası taksitli, 111 milyar 240 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR AZALDI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Ekim haftası itibarıyla 667 milyon lira azalarak 148 milyar 579 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 115 milyar 684 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 45 milyon lira azalarak 822 milyar 808 milyon lira oldu.

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#Bankacılık Sektörü#Kredi Hacmi#Son Dakika