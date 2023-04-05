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‘Bank’ dediği için 3 yıl hapis istendi

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#Çiftlik Bank#Mehmet Aydın#Fatih Aydın
‘Bank’ dediği için 3 yıl hapis istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:00

Çiftlik Bank uygulamasında ‘bank’ ismini kullandığı için Bankacılık Kanunu’na aykırılık suçundan yargılanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın hakkındaki dava karar aşamasına geldi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Mehmet Aydın ve ağabeyine 3’er yıl hapis cezası istedi.

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Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Çiftlik Bank kelimesinin eksiksiz bir biçimde ve mütemadiyen kullanıldığını, para yatıranlarda mevduat kabul etme türünde bir faaliyet gösterdikleri yönünde algı oluşturduğunu belirterek iki sanığa da 3’er yıl hapis cezası verilmesini talep etti.Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları ve karar için duruşmayı erteledi.

 

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#Çiftlik Bank#Mehmet Aydın#Fatih Aydın

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