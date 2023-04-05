‘Bank’ dediği için 3 yıl hapis istendi

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Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Çiftlik Bank kelimesinin eksiksiz bir biçimde ve mütemadiyen kullanıldığını, para yatıranlarda mevduat kabul etme türünde bir faaliyet gösterdikleri yönünde algı oluşturduğunu belirterek iki sanığa da 3’er yıl hapis cezası verilmesini talep etti.Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları ve karar için duruşmayı erteledi.