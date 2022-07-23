Bandrolde yeni dönem

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Toplamda 600 milyon TL yatırımla hayata geçen ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla üretilen yeni nesil bandrollerin üretimine başlandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün kullanımına başladığı yeni nesil bandroller, Avrupa’nın en büyük bandrol üretim tesisi unvanlı İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada, merkez bankalarının sahip olduğu yüksek güvenlik standartlarıyla üretiliyor. Yeni bandrollerin tanıtım toplantısı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, DNS Bilgi Teknolojileri Direktörü Hamdi Baydar, DNS Proje ve Mühendislik Direktörü Melek Karagöz ve DNS Operasyon ve İşletme Direktörü Alper Göknar’ın katılımıyla İzmir’de gerçekleşti. Türkiye’de 14 yıldır aynı bandrollerin kullanıldığını hatırlatan Abdullah Yasir Şahin şu bilgileri paylaştı:

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125 MİLYAR TL GÜVENCEDE

“Gelişen teknolojiyle birlikte yeni bir sisteme geçilmesi gerekliydi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz. Yapılan bu yeni düzenlemenin temel amacı, sigara ve alkollü içkilerde kayıp kaçak oranlarının azaltılarak vergi kayıplarının önüne geçilmesi, kaçakçılığın engellenmesi ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sahteciliğin ortadan kaldırılması. Sistem sayesinde devletimizin ÖTV gelirlerinin yaklaşık 125 milyar TL’lik kısmını güvence altına da almış oluyoruz. Yeni nesil bandroller dünyada bir ilk.”

KAPASİTE 25 MİLYAR ADET

Yatırım tutarının 600 milyon TL’ye ulaştığını aktaran Şahin, “Hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan gerçekleşen bu yatırımın 250 milyon TL’lik kısmını, İzmir Bağyurdu OSB’deki fabrika oluşturdu. Sahadaki yatırımların tutarı ise 350 milyon TL oldu. 10 bin metrekare kapalı alana kurulan fabrikanın 25 milyar adet üretim kapasitesi bulunuyor. Tesiste 7 bin 200 farklı ürün için yılda 10 milyar adet bandrol üretimi yapılacak” dedi.

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İSTİHDAM ARTACAK İHRACAT YAPILACAK

İzmir’de 165 kişiye istihdam sağlanan tesiste, bu sayının 2023’te 250’ün üzerine çıkması hedefleniyor. Yeni nesil bandrol ve sistemlerin başta çevre coğrafyalar olmak üzere yakın zamanda yurtdışına ihraç edilmesi de planlanıyor. Eski bandroller, stoklardakiler nedeniyle, belli bir süre yeni nesil bandrollerle raflarda yan yana yer alabilecek. Bu yüzden tüketicilerin endişe etmemesi gerektiğini belirten yetkililer, denetimlerin her zamanki gibi sıkı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Yıl sonu itibariyle hedef ürünlerde büyük çoğunluğunda yeni nesil bandrollerin yer alması bekleniyor.

TÜKETİCİ İÇİN MOBİL UYGULAMA GELİYOR

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Merkez bankalarında kullanılan seviyede güvenlik önlemleri uygulanan fabrikada üretilen yeni nesil bandroller, kullanılan çok özel mürekkep ve baskı teknolojileri sayesinde kopyalanamaz özelliğe sahip. Bandrollerde 5 farklı katmanda güvenlik özellikleri yer alıyor. Banknotlarda olduğu gibi yüksek güvenlik kriterleriyle, özel bir üretim ve baskı teknolojisi kullanılarak üretilen yeni nesil bandroller, çıplak gözle kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Bu sayede tüketicilerin her birini denetçi yapan yeni nesil bandroller, eylül ayında devreye girmesi planlanan mobil uygulama üzerinde de takip edilebilecek.