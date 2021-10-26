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Bambi Yatak’tan çalışanlarına eğitim desteği

#Bambi#Bambi Yatak
Bambi Yatak’tan çalışanlarına eğitim desteği

Türkiye’nin öncü ve inovatif yatak üreticilerinden Bambi Yatak, sektöre kazandırdığı ilklerin yanı sıra hayata geçirdiği Bambi Akademi ile sektörün hizmet kalitesini üst sıralara taşıyacak. Bambi; genel müdürlük, üretim ve şube çalışanlarının, motivasyon ve kurum kültürünün geliştirilmesi amacıyla kurduğu akademi ile bin çalışanına eğitim vermeyi planlıyor.

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Global oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin öncü yatak üreticilerinden Bambi Yatak, çalışanlarının verimini, motivasyonunu ve yetkinliklerini artırmak amacıyla Bambi Akademiyi kurdu. Motivasyon ve marka kültürünün artırılmasının da amaçlandığı akademide, başarılı olan çalışanlara başarı sertifikası verilecek.

Teorik ve pratik eğitim bir arada

Bambi Akademi ile perakende satış dahil olmak üzere tüm çalışanların; ürün gamı ve hedef kitle, doğru strateji, doğru satış kanalları eğitimleri ile farkındalıklarını artırmayı amaçladıklarını belirten Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Bambi Akademi ile çalışanlarımızın mevcut hizmet kalitesini daha da artırarak daha donanımlı ve deneyimli olmalarını sağlayacağız. Eğitimlerimizi, fabrikamızda oluşturduğumuz sınıfımız ve showroomumuzda gerçekleştiriyoruz. Böylece çalışanlarımız ürünlerin üretim safhasına da tanık olarak bilgi anlamında kataloğun dışına çıkabiliyor. Bu sayede kullanıcıya ürün tanıtımlarını çok daha iyi yapabiliyoruz. Showroomumuzda çalışanlarımızın aldığı satış eğitimlerini anlık olarak deneyimletebiliyoruz. Böylece teoriği, pratikle temellendirip, eğitimlerimizin kalıcı olmasını sağlıyoruz” diye konuştu.  

Bambi Yatak’tan çalışanlarına eğitim desteği

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Bambi Akademi’nin sektöre yansımaları olacak 

Akademi sonrası başarılı olan çalışanlara sertifika verileceğini de kaydeden Gökmen, “Akademimizin adı her ne kadar Bambi Akademi olsa da eğitimlerimizin sektöre yansımalarının olacağını biliyoruz. Akademimiz ile birlikte yatak sektöründe hizmet standartları yükselecek. Çalışan kalitesinde artış yaşanacak. Çalışanlar kullanıcının talep ve beklentilerini doğru yöneterek doğru kullanıcıyı doğru yatak ile buluşturabilecek. Bu da ister istemez kullanıcı memnuniyetine yansıyacak. Böylece sektörün dinamikleri yeniden şekillenecek. Bin çalışanımızın eğitimini tamamlamayı ve sertifikalarını vermeyi hedefliyoruz. Eğitimlerimize günün ihtiyaçları, kullanıcı beklentilerine yönelik yeni ders ve programlar ekleyerek akademinin sürekli yaşayan canlı bir yapıya kavuşmasını amaçlıyoruz” dedi.

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#Bambi#Bambi Yatak

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