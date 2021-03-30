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Ekonomi
Haber Giriş: 30.03.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’nden öğretim üyesi alım İlanı

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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’nden öğretim üyesi alım İlanı

Balıkesir Üniversitesinin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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