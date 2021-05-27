Balıkesir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor
Balıkesir Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular ise geçersiz sayılacak.
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