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Bakü'de, Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi düzenlenecek

#İslam İşbirliği Gençlik Forumu#Azerbaycan#KOBİA
Baküde, Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi düzenlenecek

Bakü'de, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından "Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi" düzenlenecek.

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Azerbaycan Ekonomi ve Kültür bakanlıklarının himayesinde, 27-29 Ekim'de düzenlenecek zirvede, bir dizi fuar, panel, kültürel etkinlik ve network çalışmaları hayata geçirilecek. Bakanlar, hükümet yetkilileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri start-up'lar, uluslararası yatırımcılar ve gençlik temsilcilerinin bir araya geleceği zirvede, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki genç girişimcilerin güçlendirilmesi, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor.
Etkinlikte farklı alandan 50 start-up bir araya gelecek ve çalışmalarını sergileyecek. Zirve kapsamındaki fuarda gıda ve tarım teknolojisi, yeşil sanayi, finans teknolojisi, oyunlar ve uygulama, çevre ve yenilenebilir enerji, akıllı teknoloji, havacılık ve uzay teknolojileri ile lojistik ve akıllı şehir teknolojileri alanlarındaki girişimciler yer alacak.

Zirvenin en önemli konu başlıkları arasında Karabağ'a yatırım çekilmesi ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması konusu geliyor. Bu kapsamda zirvenin teması "İslam İşbirliği Teşkilatı İçinde Yatırım Fırsatlarını Artırmaya Doğru: Karabağ'da Barışı ve Kalkınmayı Sürdürmek İçin Yatırım" olarak belirlendi. Konuyla ilgili düzenlenecek çalıştaylarda işgalden kurtarılmış bölgelerde en hızlı iyileşme için öneri ve fikirlerini paylaşabilecek tüm paydaşlar bir araya gelecek.
Zirve aynı zamanda, 12. yüzyılın en büyük şair ve düşünürlerinden Nizami Gencevi'ye adandı. Bu kapsamda, "Yatırım Kararlarında Kültürel Ölçümler" konulu bir panel düzenlenerek 800 yıl önce yaşamış şairin düşüncelerinin modern piyasa ekonomisine nasıl yansıdığı müzakere edilecek. Panelde, rekabetçi bir uluslararası iş ortamındaki yatırım kararlarında ülkelerin yerel kültür algılarının önemi ve rolü de tartışılacak.

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İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, zirveyle ilişkin yaptığı değerlendirmede, ICYF olarak üye ülkeler aracılığıyla karar vericiler, hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar ve tüm ekosistem etkileyicileriyle gençleri bir araya getirerek Müslüman ülkelerdeki genç girişimcilerin hak ettikleri şekilde sivil toplumda, iş hayatında ve akademide yer almasını istediklerini söyledi. Ayhan, Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi ile hem ekonomik kalkınma anlamında çıktılar almayı hem de kültürler ve medeniyetler arasında aktarım yapılmasını amaçladıklarını, oluşturacakları bu yeni platformla küresel pazarda Müslüman genç start-up'ların görünürlüğünün artacağına inandığını kaydetti.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı Başkanı Orhan Memmedov da ICYF ile iş birliği içerisinde gerçekleştirecekleri etkinliğin hem devlet kurumlarından hem de iş dünyasından önemli isimlerin gençlerle bir araya gelmesini, girişimcilere yeni fırsatların doğmasını da sağlayacağını belirtti. Memmedov, zirve kapsamında işgalden kurtarılmış Karabağ ve diğer Azerbaycan şehirlerinin ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik iş birliği belirlemeyi hedeflediklerini, o bölgelerde Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte yapacak çok işi olduğunu düşündüklerini ifade etti.

 
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#İslam İşbirliği Gençlik Forumu#Azerbaycan#KOBİA