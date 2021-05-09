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Ekonomi
Haber Giriş: 09.05.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Bakım onarım işi yaptırılacak

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Bakım onarım işi yaptırılacak

Erzurum Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca Erzurum Aşık Sümmani Kültür Merkezi bakım onarım işi yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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