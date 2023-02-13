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Bakanlık o tesise 1,8 milyon lira ceza kesti!

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#Ticaret Bakanlığı#Tesis#Fahiş Fiyat
Bakanlık o tesise 1,8 milyon lira ceza kesti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 11:25

Ticaret Bakanlığı, deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı iddia edilen dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüleri üzerine bahse konu tesis işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası verdi.

"Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. 

Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir."

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#Ticaret Bakanlığı#Tesis#Fahiş Fiyat

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