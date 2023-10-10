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Bakanlık duyurdu: İsrail limanlarındaki gemiler için güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#İsrail#Liman
Bakanlık duyurdu: İsrail limanlarındaki gemiler için güvenlik seviyesi 3e çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 10:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin "güvenlik seviyesi 3'e” çıkartılmıştır. Süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin "güvenlik seviyesi 3'e” çıkartılmıştır. Süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

- Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir;
- Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye; ve
- Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#İsrail#Liman

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