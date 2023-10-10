Bakanlık duyurdu: İsrail limanlarındaki gemiler için güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin "güvenlik seviyesi 3'e” çıkartılmıştır. Süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

- Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir;

- Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye; ve

- Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.