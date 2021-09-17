‘Bakanlık bizi etkin denetlesin’

Haberin Devamı

ADANA Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri, bakanlığın son düzenlemelerini gazetelere verdikleri ilanlarla sitem edince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hürriyet aracılığıyla “Kusura bakmasınlar, Avrupa’nın çöpünün Türkiye’ye girmesine izin vermeyeceğiz” yanıtını vermişti. Adana geri dönüşüm sanayicileri, bakanlığın bu açıklamalarına karşı Hürriyet’e “Biz çöp değil hammadde ithal ediyoruz. Bakanlığımız gerekli denetimleri sık ve etkin bir şekilde yapar ve işini iyi yapmayanlara gerekli cezaları verirse bundan en çok mutlu olacak olanlardan biri de işini iyi yapanlar olarak bizler oluruz. Devletimizden isteğimiz, toptancı bir anlayışla suçlu ilan edilmek yerine herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir çözüm konusunda bizleri bir araya getirmesi ve hak, hukuk çerçevesinde çevreyi koruyarak üretimin önündeki engelleri kaldırmasıdır. İşini iyi yapmayanlara da her türlü cezayı vermesidir” dediler.



Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri, bakanlığın son dönemde yaptığı 4 kritik düzenleme nedeniyle geri dönüşüm sektörünün zora girdiğini, tesislerin kapanma ve işçi çıkarma riskiyle karşı karşıya kaldığını anlatan gazete ilanları vermişti. Ancak bakanlık Hürriyet’e Adana dışında bu düzenlemelere itiraz edilmediğini, gerçek geri dönüşümcülerin ithalata devam ettiğini belirterek Türkiye’nin Avrupa’nın çöplüğü olmasına izin vermeyeceklerini vurgulamışlardı. Bu açıklamaların ardından Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri adına Hürriyet’e açıklama yapan Kamil Dönmezoğlu, özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

‘BİZ DE İMZAMIZI ATARIZ’

“Bizler geri dönüşüm sanayicileri olarak çöp değil, ham madde ithal ediyoruz. Bakanlık yetkilileri sizlere yapmış olduğu açıklamada ‘Avrupa’nın çöpüne izin vermeyeceğiz; kusura bakmasınlar havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletemeyecekler’ diyorlar. Bunun altına biz de imzamızı atarız. Ancak burada bu sözün muhatabı biz değiliz. İşini iyi yapmayanlardır. Bunun da denetimini takdir edersiniz ki yapması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Bakanlığımız gerekli denetimleri sık ve etkin bir şekilde yapar ve işini iyi yapmayanlara gerekli cezaları verir ise bundan en çok mutlu olacak olanlardan biri de işini iyi yapanlar olarak biz oluruz.”

İTHALAT İZNİ ALANLAR KİMLER?

Haberin Devamı

“Bakanlık yetkilileri, sadece Adana firmalarının bu genelgelerden rahatsız olduğunu, diğerlerinin işini iyi yaptığını, 20 firmanın ithalat izni aldığını ve Adanalılar’ın doğru çalışmadığını söylüyorlar” diyen Kamil Dönmezoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bakanlık yetkililerinin bu toptancı anlayışla tüm bir kenti suçlamasının ve işini doğru yapan firmalarımızı zan altında bırakan yaklaşımının doğru olmadığına inanıyoruz. Bu uygulamalardan sadece biz değil işini iyi yapan tüm sektör rahatsızlık duymakta ve birçok platformda bunu da dile getirmektedir. Bakanlık yetkililerine 2 soru sormak isteriz; ithalat için izin alan bu 20 firma ithalat yapmış mıdır? İthalat yapan firmaların yüzde 1 saflık kriterine uygunluk için yapılan analiz raporlarını bakanlığımız kamuoyu ile paylaşabilir mi? Yine Bakanlığımız teminat bedelleri ve uydudan takibe yönelik itirazlarımız için de birtakım açıklamalarda bulunuyorlar. Ancak yapmış oldukları açıklamaların, yeterince kontrol ve denetim yapmadıklarının ya da yapamadıklarının beyanı niteliğinde olduğu anlaşılıyor. Bizler de ülkemizin doğasının, havasının ve suyunun korunmasını istiyoruz. Devletimizden isteğimiz, toptancı bir anlayışla suçlu ilan edilmek yerine herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir çözüm konusunda bizleri bir araya getirmesi ve hak, hukuk çerçevesinde çevreyi koruyarak üretimin önündeki engelleri kaldırmasıdır. İşini iyi yapmayanlara da her türlü cezayı vermesidir.”