Bakanlık, 2. el araçlarda ilan sitelerine sınırlama getirmişti... Sıfırını geçen ilan sayısı 5 bine düştü

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İlan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğü girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile bakanlığımızca yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlenmiştir. Yapılan son incelemede, aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşılmıştır” denildi.

VEKALETE DENETİM

Bakanlık yapılan son düzenleme kapsamında aykırı bulunan ilanlara yönelik ilan başına 300 bin TL idari para cezası uygulayacağını açıklamıştı. Bu kapsamda, “Bu cezaların muhataplarına tebliğ süreci başlamıştır ve devam etmektedir. Bu çerçevede, ilan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerimizden, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen ve hassasiyet beklenmektedir. Ayrıca, bilindiği üzere, bireysel satışlarda 1 yıl içinde en fazla 3 araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul edildiğinden dolayı cezai müeyyide gerektirmektedir. Birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişiler bakanlığımızca incelemeye alınmış olup, gerekli cezai işlemleri yapılmaktadır” açıklaması yapıldı.

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648 BAYİNİN 13’ÜNE CEZA

OTOMOTİV Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) ise Ticaret Bakanlığı’nın yılın ilk 6 ayında 81 il genelinde 648 yetkili otomotiv satıcısına yönelik olarak gerçekleştirdiği fiyat denetimleri ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. OYDER Başkanı Dr. K. Altuğ Erciş, Türkiye genelinde yetkili satıcıların yüzde 50’sini oluşturan 648 otomotiv bayisinde yapılan denetimler sonucunda çeşitli nedenlerle yüzde 2’ye denk gelen minimal düzeyde yetkili satıcıya idari para cezasının uygulandığını belirterek, “Geçtiğimiz ay Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile yaptığımız toplantıda fiyat dengesizliğinin yetkili satıcılardan değil, günlük kazanç peşindeki otomotiv al-satçılığı yapanlardan kaynaklandığını ifade etmiştik. Bu yaklaşımımızın doğru olduğu görüldü ve ispatlandı. Yetkili satıcılara yönelik oluşan olumsuz algının da denetimlerden alınan sonuçlarla önüne geçilmiş oldu” dedi.

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Altuğ Erciş