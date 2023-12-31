Bakan'dan yılbaşı açıklaması: Bakanlık 7 bin 500 personelle denetim yaptı

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikası'na yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Yılbaşı için gıda denetimi yapıldığını söyleyen Yumaklı "7 bin 500 personelle 20 bin 500 denetim yapıldı" dedi.



Bakan İbrahim Yumaklı şu ifadeleri kullandı:



"Yılın son günü olması nedeniyle gıda denetimlerimiz vardı. 7 bin 500'ün üzerinde Bakanlık mensubumuz sahaya indi. Özellikle gıda tüketimi başta olmak üzere, Bakanlığımınz sorumluğuna giren hususlarda denetim gerçekliştirdiler. 20 500 denetim gerçekleşleştirdiler. Bu denetimlerde 396 uygunsuzluğa rastlandı ve para cezası kesildi."