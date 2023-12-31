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Bakan'dan yılbaşı açıklaması: Bakanlık 7 bin 500 personelle denetim yaptı

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Denetim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 16:48

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşı için 7 bin 500 personelle 20 bin 500 denetim gerçekleştirildiğini söyledi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikası'na yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Yılbaşı için gıda denetimi yapıldığını söyleyen Yumaklı "7 bin 500 personelle 20 bin 500 denetim yapıldı" dedi. 

Bakan İbrahim Yumaklı şu ifadeleri kullandı: 

"Yılın son günü olması nedeniyle gıda denetimlerimiz vardı. 7 bin 500'ün üzerinde Bakanlık mensubumuz sahaya indi. Özellikle gıda tüketimi başta olmak üzere, Bakanlığımınz sorumluğuna giren hususlarda denetim gerçekliştirdiler. 20 500 denetim gerçekleşleştirdiler. Bu denetimlerde 396 uygunsuzluğa rastlandı ve para cezası kesildi."

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Denetim

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