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Bakan Yumaklı’dan 'sokak hayvanları' açıklaması: Yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak

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#Sokak Hayvanları#Kurbanlık#Tarım Ve Orman Bakanı
Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları açıklaması: Yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 12:03

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ve kurbanlık hayvan sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'sokak hayvanları' ile ilgili olarak, “Yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak. Düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum” dedi.  Yaklaşan Kurban Bayramı’na da değinen Bakan Yumaklı, “Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli” diye konuştu.

HERKES  SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRECEK

Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, “Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, Belediyeler, kurumlar… Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek” diye konuştu.

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KURBANLIK HAYVAN SAYIMIZ YETERLİ

Yaklaşan Kurban Bayramı’na da değinen Bakan Yumaklı, “Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki speklülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı, ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu” açıklamasını yaptı.

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#Sokak Hayvanları#Kurbanlık#Tarım Ve Orman Bakanı

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