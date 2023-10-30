Bakan Yumaklı'dan çay üreticilerine müjde.. Ödemeler hesaplara geçiyor

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Çay üreticilerinin paraları yarın hesaplarına geçecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 763 milyon liranın çay üreticilerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.