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Bakan Yumaklı'dan çay üreticilerine müjde.. Ödemeler hesaplara geçiyor

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#Çay#Üretici#Ödeme
Bakan Yumaklıdan çay üreticilerine müjde.. Ödemeler hesaplara geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 08:35

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Çay üreticilerinin paraları yarın hesaplarına geçecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 763 milyon liranın çay üreticilerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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#Çay#Üretici#Ödeme

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