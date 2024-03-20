Bakan Yumaklı, CNN TÜRK'te açıkladı: AVM'lerdeki yöresel ürünler mercek altında

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir hayvansal üretim tesisinin açılışında CNNTürk'e açıklamalarda bulundu. Yumaklının açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Burası 3 milyon kilometrekarelik içinde 58 işletmesi olan büyük bir üretim tesisi. Bu tesiste hem besi hem süt üretimi yapılacak.

Bu büyük alanda işletmeler, hem bilgi ve tecrübe aktarımını gerçekleştirirken hem de ortak ekipman kullanımı gerçekleştiriyor. Şehre bu kadar yakın alanda üretim yapılması son derece önemli. Hayvansal üretim açısından son derece önemli merkezlerden bir tanesi.

785 MİLYON EUROLUK HİBE

İPARD 1 ve İPARD 2 programlarında 45 milyar TL'lik bir destek verildi. Bu programlar kapsamında 100 bin kişilik de istihdam sağlandı. İPARD 3 programı kapsamında 785 milyon euro hibe sağlanacak.

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DENETİMLERE DEVAM EDECEĞİZ

Ramazan'a bir kaç gün kala söylemiştik. Ramazan boyunca 7 bin 500 arkadaşımız denetim için sahaya çıktı. Toplu üretim, yemek imalat yapılan yerler, ramazan kolileri dahil olmak üzere bir dizi denetim gerçekleştirdik gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.

AVM'DEKİ SATIŞI UYGUN OLMAYAN YÖRESEL ÜRÜNLER

Yöresel ürünler başlığında AVM'ler başta olmak üzere bazı uygun olmayan ürünlerin satışını tespit ettik. AVM'lere de söyledik. Herhangi bir şekilde etiketi olmayan, ürün içerisinde ne olduğu belli olmayan, hijyenik koşulları sağlamayan ürünlerin izin verilmemeli. Biz denetimlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Bizler en iyi gıda denetimcisinin vatandaşın kendisi olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşların her türlü uygunsuz durumu bize bildirmesini bekliyoruz.