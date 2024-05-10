Bakan Yumaklı açıkladı! Ödemeler hesaplara geçiyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplamda 944 milyon 907 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Yumaklı, ödemelerin 842 milyon 765 bin lirasının Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, 84 milyon 663 bin lirasının Süt Analizi Desteği, 16 milyon 740 bin lirasının Düve Alım Desteği, 392 bin 900 lirasının Hayvan Gen Kaynakları Desteği, 246 bin 100 lirasının Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kalemlerinden oluştuğunu açıkladı. Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği’nin T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanelerine göre, 10 Mayıs ve 17 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 18.00’den sonra yatırılacağını aktaran Yumaklı, diğer desteklerin ise tek parça olarak bugün itibarıyla yatırılacağını bildirdi.