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Bakan Yumaklı açıkladı: 1.4 milyar lira hesaplara aktarılıyor

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Ekonomi
Bakan Yumaklı açıkladı: 1.4 milyar lira hesaplara aktarılıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 12:10

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "1 milyar 484 milyon 15 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin yapıldığını söyledi.

Bakan Yumaklı X'ten yaptığı açıklamada Süt Desteği olarak 1 milyar 150 milyon 23 bin 351 lira, Bireysel Sulama Sistemleri Desteği olarak 162 milyon 741 bin 597 lira, Uzman Eller Projesi Desteği olarak 63 milyon 24 bin 409 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Derneği olarak 60 milyon 849 bin 618 lira, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği olarak 43 milyon 360 bin 25 lira, Düve Alım Desteği olarak da 4 milyon 16 bin lira ödeme yapıldığını duyurdu.

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Ekonomi

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